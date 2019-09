Den Bosch krijgt plots een tweede oktoberfest, met de Snollebollekes: ‘We mikken op een andere doelgroep’

Di 17 sep. Half oktober is er voor de tweede keer een Oktoberfest op de Parade, maar een week eerder is er dit jaar ook een Foutoberfest. Maximaal vijfduizend man kan dan in lederhosen of dirndl gaan luisteren naar de Snollebollekes in de Brabanthallen. ,,Wij hebben ons feest in een fout jasje gestoken.”

Door Bart Gotink

Den Bosch was misschien wel één van de laatste grote steden in Brabant waar überhaupt een Oktoberfest werd georganiseerd, maar eind 2018 was daar de eerste, uitverkochte editie op de Parade. Een jaar later ontpopt Den Bosch zich plots tot een Duits bierwalhalla met twee grote feesten. Hoe dat kan, wil de debutant Max Lips wel even uitleggen.

,,We lopen al langer met dit plan", vertelt hij. ,,En we hebben ook wel even over getwijfeld. Het leek er echter lang op dat het Oktoberfest op de Parade dit jaar niet doorging, dus hebben we besloten er één te organiseren in de Brabanthallen. Toen we te horen kregen dat er toch weer een Oktoberfest op de Parade kwam, waren wij al best ver met de voorbereiding en hebben we besloten het plan door te zetten", vertelt Lips.

Volledig scherm Oktoberfest 2018 op de Parade © Roel van der Aa

'Brabanthallen biedt meer mogelijkheden’

En dus is daar op 5 oktober het Foutoberfest in de Brabanthallen, een week voor het Oktoberfest op de Parade. Ondanks dat beide feesten duizenden bierdrinkers moeten trekken, is er ruimte voor beiden, stelt Lips. ,,We willen geen kopie worden, dus mikken op een iets andere doelgroep. We hebben het een beetje in een fout jasje gestoken, zodat bezoekers niet de hele avond Duitse muziek horen.” Dus komen op de avond onder meer de Snollebollekes, Paul Elstak, De Alpenzusjes, Chipz en Captain Jack. Lips: ,,En daarnaast biedt de Brabanthallen meer mogelijkheden voor een mooi aangekleed feest, terwijl de Parade natuurlijk weer mooi in het centrum ligt.”