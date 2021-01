Den Bosch laten dokken en dan weer zelfstandig worden? Zo simpel gaat dat niet, Rosmalen

Toch met voorrang coronaprik voor deel GGZ-medewer­kers en cliënten; Reinier van Arkel is er blij mee

14 januari VUGHT - De vele besmettingen in verpleeghuizen zorgden de afgelopen weken voor donkerrode coronacijfers in Vught. Bij Reinier van Arkel halen ze opgelucht adem. Want gelukkig wordt nu óók een deel van de zorgmedewerkers in de geestelijke gezondheidszorg én hun cliënten met voorrang gevaccineerd. ,,Maar we zijn er nog niet.”