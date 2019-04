Den Bosch legt gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat aan banden

DEN BOSCH De gemeente Den Bosch legt het gebruik van onkruidbestijdingsmiddel glyfosaat (verwerkt in Roundup) aan banden. Er wordt een verbod opgenomen in de erfpachtcontracten die de gemeente in 2020 wil vernieuwen. ,,Bij langdurige contracten doen we een beroep op pachters om het middel niet meer te gebruiken’’, aldus wethouder Roy Geers.

Volgens hem is de gemeente nagegaan of het verbod ‘onoverkomelijke problemen’ zou opleveren voor de pachters. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Geers zei onlangs tijdens een vergadering van de raadscommissie Omgeving dat de gemeente ’op de hoogte is van de maatschappelijke discussie’ over het gebruik van het middel.

Geelbruin kleuren

Uit een grootschalig onderzoek (bij mensen en dieren) van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat glysofaat ‘wellicht kankerverwekkend’ is. Het Brabants Dagblad meldde onlangs dat duizenden hectaren landbouwgrond in de Meierij, de regio Den Bosch en eigenlijk in heel Brabant, dit voorjaar weer geelbruin kleuren. Dat wijst op massaal gebruik van glyfosaat.

Europa heeft het middel nog een paar jaar vrijgegeven voor gebruik. De boeren zeggen het middel nodig te hebben om het land voor de gewassen goed voor te bereiden op een nieuw groeiseizoen. Oud-boswachter Frans Kapteijns zei onlangs in het Brabants Dagblad dat glyfosaat planten ‘kapot maakt’. ,,Ik bezoek dagelijks natuurgebieden in Brabant. En dan rijd ik langs hele grote geelbruine velden. Echt om triest van te worden”, aldus Kapteijns.

Professioneel gebruik

De Bossche Groenen pleitten onlangs bij de gemeente(raad) ervoor om het professioneel gebruik van het middel te verbieden. Inmiddels hebben alle Bossche politieke partijen hiervoor hun steun uitgesproken. Particulieren kunnen het spul nog kopen bij onder meer de Boerenbond en bouwmarkten. Judith Hendrickx (De Bossche Groenen) vroeg wethouder Geers of de gemeente deze bedrijven particulieren willen informeren over de schadelijke gevolgen van het middel. Dat gaat de gemeente en de andere partijen te ver.

Kapteijns noemde de glysofaatvelden ‘grote woestijnen’ voor vlinders, bijen en insecten. ,,Die beestjes hebben een territorium en verkassen regelmatig. Dan moeten ze die woestijn door waar niks te vinden is. Geen stuifmeel, geen nectar. Het glyfosaat spoelt ook uit in de sloten. Salamanders, kikkers krijgen er last van. Roundup komt ook in het grondwater terecht. Wat doet dat met de mens?” Het advies van Kapteijns is dan ook om het middel af te bouwen in een paar jaar.

Erg slecht

Aardappelteler Van Hedel zei in het Brabants Dagblad dat het middel in Roundup hard nodig is, zoals voor aardappels. ,, Als je in het najaar vanggewas zet om voedingsstoffen in de bodem vast te houden, dan moet dat in het voorjaar weg om je nieuwe gewassen te zetten. Na gebruik van Roundup is de bodem weer geschikt voor voorbewerking en het telen van nieuwe producten. Zonder Roundup komen aardappels erg slecht tevoorschijn.”