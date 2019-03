Den Bosch lonkt naar omroepen, maar Joris Linssen hoeft niet per se, Robert ten Brink mag ook

Marco Kroon bewaart alle 'onzinverha­len in media' in zijn Wall of Shame: 'Als ik constipa­tie heb, lees ik dit’

14:45 DEN BOSCH - Het is geen geheim dat Marco Kroon weinig op heeft met journalisten die met regelmaat over zijn omstreden verleden schrijven. In het Powned-programma ‘Dit is niet mijn wereld vriend’ doet hij de verhalen in de media af als ‘onzin’. Hij knipt veel krantenstukjes uit en bewaart ze thuis in een zelfgemaakte ‘Wall of Shame’. ,,Als ik constipatie heb en dit allemaal lees, ben ik gelijk genezen.”