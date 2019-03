Den Bosch maakt regels voor buitenreclame

Er komen nieuwe en duidelijke regels reclame-uitingen in de openbare ruimte in Den Bosch. ‘Want de reclamedruk die mensen ervaren wordt groter’.

Paul Roovers

DEN BOSCH - De vraag van wijkraad Maaspoort enige maanden geleden was helder. Mogen we eigenlijk informatieborden plaatsen op toegangswegen naar de wijk waarop de aandacht wordt gevestigd op evenementen of informatieavonden?

Het antwoord erop komt pas aan het einde van het jaar, zei beleidsmedewerker Marc Evers van de gemeente gisteravond. Hij sprak op het bewonersradenoverleg in Perron-3.

De reclamedruk wordt groter. En hoe meer mensen die druk ervaren, hoe negatiever ze erover denken, zei Evers. In de gemeente is bij voorbeeld sprake van illegale reclameborden. Bovendien komt er steeds meer digitale reclame. Een aantal zaken is in Den Bosch nu geregeld via de algemene plaatselijke verordening. Maar één helder beleidsstuk hoe de gemeente omgaat met buitenreclame is er niet. En daaraan is wel behoefte. Eind van het jaar moet die visie worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Er zijn heel wat afdelingen die er eerst een plasje over moeten doen, werd duidelijk. Wat vinden stedenbouwkundigen aanvaardbaar aan reclame in de openbare ruimte? En als je allerhande regels aanscherpt, zijn er dan voldoende mensen om te controleren?

Abri's

Een van de bedrijven die van de gemeente mogen adverteren is Clearchannel. Dat haalt inkomsten uit reclameposters op abri's bij bushaltes in de gemeente. Maar het zorgt ook voor de abri’s. Dat scheelt de gemeente veel geld. Er spelen dus behoorlijke financiële aspecten, zei Evers. Jaarlijks int de gemeente rond 1,2 miljoen aan opbrengsten door dit soort contracten. Wat als die wegvallen? Want een deel van de inkomsten worden ook weer aangewend aan toezicht en handhaving.

Het is dus zaak dat al die voors en tegens op papier komen. Inclusief de gewenste mogelijkheden om op wijk- en buurtniveau reclame te kunnen maken voor lokale evenementen. Ook hier is het nodig, zei Evers, dat er één lijn getrokken wordt. Want waar zet je de borden en voorkom je dat mensen op grasmaaiers niet ineens moeten uitwijken en de weg op rijden. Misschien moet je de uitvoering op wijkniveau daarom ook onderbrengen bij één extern bedrijven zodat eenduidigheid en continuïteit gewaarborgd blijven.

Van der Valk