Den Bosch maakt zich zorgen over financiën; extra tekort van bijna 1,5 miljoen

Dat er minder wordt geparkeerd in de stad was eerder duidelijk. Er komt dus al lang minder parkeergeld binnen, maar B en W namen nog steeds een miljoenenbedrag uit de parkeerexploitatie op in de gemeentebegroting. Die pot is nu nagenoeg leeg en het college komt binnenkort met een voorstel hoe dat gat te vullen.

Alleen al door de tegenvallende parkeeropbrengsten hield het college voor dit jaar rekening met een tekort van ongeveer 3,7 miljoen euro. Een eenmalige tegenvaller. Nu het jaar vordert blijken er veel meer zorgen over de financiën te zijn. Dat blijkt uit een brief van B en W aan de raad.

Nieuwe cao

Zo verwacht Den Bosch van het rijk dit jaar 2,7 miljoen euro minder uit het gemeentefonds. Ook wordt het minder makkelijk om BTW terug te vragen, want het speciale fonds hiervoor is zo goed als leeg. Dat scheelt zo’n twee miljoen. Tot slot zijn er hogere kosten omdat er een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is afgesloten.

7 miljoen tegoed

Er zijn niet alleen tegenvallers. De gemeente heeft nog een slordige 7 miljoen euro tegoed van het rijk omdat die in 2015 en 2016 te weinig geld voor uitkeringen (gebundelde uitkering; BUIG) gaf. Dit is een eenmalige meevaller. Met alle plussen en minnen op een rij en los van de parkeerproblemen verwacht het college dit jaar een extra tekort van bijna 1,5 miljoen.