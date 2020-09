Den Bosch meldt zich bij ministerie voor test met korte wapenstok: ‘Zo veilig mogelijk werken’

Ventilatie nieuw Theater aan de Parade in tuin van de achterbu­ren is ‘aso’

14 september DEN BOSCH - Vervuilde lucht die over de muur in de tuin van de buren wordt geblazen en geluidsoverlast. Omwonenden van het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch lopen onder meer te hoop tegen het ventilatiesysteem die in de achtermuur van het nieuwe gebouw moet komen. En gebruiken daarbij de term ’aso’.