Den Bosch: Minder maaien, meer natuur in de stad

DEN BOSCH - Op bij elkaar ongeveer 22 voetbalvelden groot gaat de gemeente in Den Bosch op 23 plaatsen in de stad minder maaien. Dat is een van de maatregelen om voedsel- en schuilplekken voor onder meer bijen en vlinders overeind te houden. Daarnaast gaat de gemeente verder met het verwijderen van houten oeverbeschoeiingen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Volgens de gemeente is niet alle groen even interessant voor planten en dieren en biedt een strak gemaaid gazon weinig voedsel- en schuilplekken. Vanaf 1 mei wordt er dan ook minder gemaaid om kruiden en bloemen een kans te geven te bloeien en zaad te vormen. En hoewel het een aantal jaren kan duren, zal op een gegeven moment het lange en ruige gras vanzelf meer (bloeiende) kruiden krijgen.

Op 23 locaties wordt minder gemaaid

In Den Bosch zijn 23 locaties aangewezen, het IJzeren Kind, Zuiderpark, Johan van Vladerackenpark en een deel van het Bundersteegpark komen niet direct aan de beurt. Met de overige 19 locaties wordt een begin gemaakt en dus minder gemaaid. Daarbij zitten onder meer de Weidonklaan, Aartshertogenlaan. Meerendonk, Homeruspad, Klokwetering en Diepteweg. Minder maaien betekent overigens dat er 1 of 2 keer wordt gemaaid en niet 15 tot 18 keer per jaar.

Het vervangen van beschoeiingen in de wijk Noord is inmiddels al begonnen en in september van dit jaar begint de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het is de bedoeling dat in drie jaar tijd, tijdens het broedseizoen wordt er niet gewerkt, beschoeiingen (houten palen) die aan tuinen grenzen in de omgeving van de Herven, Orthen, Buitenpepers en Reit worden vervangen door milieuvriendelijke schoten.

Rietkragen en oeverplanten

Op en in de omgeving van de Rompert, Hambaken, Buitenpepers, Haren, Slagen en Orthen komen natuurvriendelijke oevers. De oevers krijgen met rietkragen en oeverplanten een geleidelijke overgang van nat naar droog, waardoor er ook meer ruimte voor dieren ontstaat.