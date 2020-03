Den Bosch moet lef tonen met nieuwe ideeën voor woningbouw

Een lokale winkel­strip met of zonder supermarkt, dat scheelt een slok op een borrel

13:59 DEN BOSCH - De één is fris en fruitig en floreert, de ander staat troosteloos te wachten op het einde. Buurtsteunpunt noemt de gemeente Den Bosch ze, de kleinste variant winkelstrook waarvan er in de stad pak ’m beet 15 zijn. Het beleid rond onder meer deze stroken wordt dit jaar opnieuw bekeken. Eén ding is duidelijk: met of zonder supermarkt is een wereld van verschil.