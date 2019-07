Den Bosch neemt natte aanloop naar droge periode

DEN BOSCH/VUGHT - In Den Bosch en Vught ontbreekt een draaiboek voor de droogte van deze week. Maar Den Bosch heeft wel een natte aanloop genomen. Er wordt al minder water op de Maas geloosd. ,,Vanaf begin april zijn wij net als andere jaren de bomen die in het voorgaande plantseizoen zijn geplant wekelijks water gaan geven’', aldus een woordvoerder van de gemeente Den Bosch.

Voor het besproeien van bomen en planten werkt de gemeente al jaren samen met aannemers. Zij kregen het verzoek om extra water te geven en de inzet te vergroten. ,,Dit betekent dat ook water wordt gegeven aan bomen die er langer staan dan een jaar. Dat geldt ook voor verplante bomen en kwetsbare beplanting.’'

Waterpeil verhoogd

Vanwege de droogte is het waterpeil in de Dieze, Aa en Stadsdommel vijf centimeter verhoogd om een extra buffer te houden. ,,De aanvoer vanaf de Aa en de Dommel is dusdanig laag dat uit voorzorg het waterpeil is verhoogd. Daardoor duurt het langer voordat een watertekort ontstaat. Het schutregiem bij sluis Engelen voor de pleziervaart is aangepast. Hierdoor wordt minder water op de Maas geloosd. Ook geldt al een gedeeltelijk onttrekkingsverbod om te beregenen met water uit sloten en beken. Zo proberen we een daling van het waterpeil zo lang mogelijk uit te stellen.’'

Lastig te bepalen

Het is onbekend hoeveel Bossche bomen de droge periode(s) van vorig jaar niet hebben overleefd. Want volgens de woordvoerder is dat ‘niet goed in beeld te brengen’. ,,Het kan zijn dat bomen ten gevolge van droogte ook dit jaar of de komende jaren alsnog niet overleven. Ook is het lastig te bepalen of de sterfte rechtstreeks verband hield met de droogte. Gesneuvelde bomen worden één op één vervangen.’'