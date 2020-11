Den Bosch neemt niet het voortouw bij herdenking Roma en Sinti-slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Bowls is volgens insiders hartstikke leuk en helemáál niet saai

10:01 DEN BOSCH - Bowls Club Toucher is op sterven na dood. De Bossche indoorvereniging, die bijna dertig jaar bestaat, telt anno 2020 negen leden. In hoogtijdagen waren dat er méér dan honderd. De sport kampt met een behoorlijk suf imago, maar dat vinden de overgebleven spelers niet terecht. ,,Bowls is hartstikke leuk, je moet het effe meemaken."