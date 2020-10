Den Bosch ontwikkelt een digitale ‘tijdmachine’: ‘Ik zou Jeroen Bosch graag over de Markt zien lopen’

Willie Wortel ontwierp ze al in de Donald Duck. Professor Barabas vond de teletijdmachine uit in de Suske en Wiske stripboeken. De gemeente Den Bosch is gisteren begonnen met de ‘bouw’ van een tijdmachine. Het startsein kwam van Dieke Wesselingh; hoofd van Erfgoed ‘s-Hertogenbosch.

,,Naar welke periode ik ‘geflitst’ wil worden? Ik ben gepromoveerd op de Romeinse tijd in Brabant” aldus Wesselingh na de bijeenkomst. ,,Doe mij dus die Romeinen maar. ‘Den Bosch Timemachine’ voert straks zo’n 800 jaar terug. ,,Ik zou Jeroen Bosch graag over de Markt zien lopen en wie weet ooit nog een praatje met de schilder willen maken.”

Acht eeuwen geschiedenis

De digitale Bossche tijdmachine moet acht eeuwen lokale geschiedenis tot leven brengen. Dat gebeurt door (big) data uit archieven, bouwtekeningen, bevolkingsregisters, historische foto’s, audiofragmenten, persoonlijke verhalen en meer gegevens slim met elkaar digitaal te verbinden en te visualiseren. Vele kilometers documenten in één toegankelijk informatiesysteem; de tijdmachine. ,,Een soort Google Earth voor het verleden of Facebook van de Middeleeuwen”, omschrijft Wesselingh.

De doelgroep is breed. Stedenbouwkundigen, architecten, projectontwikkelaars en onderzoekers smullen volgens Wesselingh straks van die gegevens. Maar het is ook voor ‘de leuk’ voor de Bosschenaren en mensen die de stad beter willen leren kennen.

Wesselingh: ,,Aan de routeapp door historisch Den Bosch kan nog eindeloos veel worden toegevoegd. Je kan straks met een vr-bril oude weverijen bezoeken of via Augmented Reality Bosschenaren uit de 19de eeuw ontmoeten die hier hebben gewoond. We willen de verhalen van de Bosschenaren zelf ook vastleggen. Mijn oma had hier vroeger een slagerij bijvoorbeeld of iemand die altijd iets in het souvenirwinkeltje ‘De Kleine Winst’ kocht. We willen die verhalen binnenhalen en toevoegen aan al die data die we al hebben.”

Quote We willen de verhalen van de Bosschena­ren zelf ook vastleggen Dieke Wesselingh

Creatieve studenten van het Sint Lucas uit Boxtel ontwikkelen, onder meer met hulp van de tijdmachine een vr-game over Den Bosch. ,,Met gegevens die historisch juist zijn”, zegt Alide van der Poel namens het Lucas. ,,Mensen die niet zo veel hebben met geschiedenis, ervaren hoe het leven was in die tijd. Ze worden een onderdeeltje van de historie op een hele actuele manier. Fijn ook voor de leraren geschiedenis. Ze kunnen de wat stoffige laag van hun vak afschudden.”

Den Bosch is de 23ste Europese gemeente in Europa die een tijdmachine ontwikkelt. Julia Noordegraaf is bestuurslid ‘Time Machine Europe’. ,,Je kan straks bij je voorouders op bezoek gaan in de straat waar ze woonden”, zegt ze. ,,Praktischer: Als je een huis koopt in Den Bosch kan je de hele bouwgeschiedenis reconstrueren. Of het gevonden dagboek van je opa scannen en digitaal met Den Bosch delen zodat er een groter verhaal ontstaat van de historie van de stad.”

Volledig scherm Den Bosch is de 23ste gemeente of regio in Europa die een tijdmachine ontwikkelt. Wethouder Huib van Olden (rechts) en Julia Noordegraaf van Time Machine Europe met in hun midden de overeenkomst. © Peter De Bruijn