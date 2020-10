Den Bosch over 15 jaar? In ieder geval allerlei voorzieningen binnen 15 minuten

Prettig en zorgzaam, toonaangevende datastad, Cultuurstad van het Zuiden en voeding en gezondheid. De afgelopen jaren kwam het allemaal al wel eens voorbij in Den Bosch. En toch gaan burgemeester Jack Mikkers en de wethouders Huib van Olden en Ufuk Kâhya er even voor zitten. Mikkers: ,,We gaan méér doen dan we al een paar jaar roepen. Wij geven onze voorkeuren aan, maar daarbij is het de komende jaren vooral van belang wat de inwoners willen.''