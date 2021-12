Den Bosch overweegt extra coffeeshop, ‘vijf is weinig’

Video BD-fotograaf Bart vindt ‘toevallig’ onderkoel­de vermiste man (83) in Helvoirt: ‘Hij moest daar niet veel langer liggen’

HELVOIRT - Fotograaf van het Brabants Dagblad Bart Meesters heeft dinsdagavond op het nippertje een vermiste 83-jarige man gevonden in een drassig buitengebied van Helvoirt. De doorweekte man lag al uren in het bos en kon niet zelfstandig opstaan. Toevallig hoorde de fotograaf hem roepen in de verte, nadat hij zelf vast was komen te zitten met zijn auto.

15 december