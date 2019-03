Den Bosch presenteert hostel Zuiderparkweg

Restaurant Croy in Den Bosch te huur; ondernemer richt zich meer op luxe tentenre­sort in Tanzania

12:30 DEN BOSCH - Restaurant Croy, gevestigd aan de Pettelaarse Schans in Den Bosch, is te huur. ,,De zaak liep minder goed dan verwacht. Eigenaar Jan Franken handhaaft nog vier restaurants in Gelderland en Noord-Brabant. Maar hij wil zich meer richten op een luxe tentenresort kamp in Tanzania.’’ Dat zegt bedrijfsmakelaar Ries Willems die op zoek is naar een huurder.