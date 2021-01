Den Bosch ruimt de scherven op na enorm spoor van vernieling: de schade in beeld

Burgemees­ter Den Bosch kondigt onderzoek aan naar rellen: ‘Hadden we meer kunnen doen om dit te voorkomen?’

25 januari DEN BOSCH - Onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of Den Bosch meer had kunnen doen om de avondklokrellen van maandag te voorkomen. ,,Het duurde best lang tot de ME beschikbaar was”, stelt burgemeester Jack Mikkers in een eerste reactie. ,,Dat is geen verwijt, maar een constatering.”