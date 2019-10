Den Bosch schaft parkeervergunningen in West weer af

Paul Kagie vroeg namens Leefbaar ’s-Hertogenbosch woensdagavond tijdens de raadsvergadering om 2020 te gebruiken om samen met de bewoners tot een (nieuwe) regeling te komen. ,,Want het wordt door de afschaffing na 1 januari weer net zo'n zootje als in de tijd zonder vergunningen.’’

De gemeente was vorig jaar als proef met vergunningen begonnen omdat de parkeerproblematiek in de wijken Kruiskamp en Schutskamp hoog is doordat ziekenhuispersoneel daar gratis parkeerde, om het betaald parkeren bij het JBZ te omzeilen.

Meerderheid bewoners tegen betaald parkeren

Afgesproken was dat na de bouw van het transferium aan de Deutersestraat er een enquête zou worden gehouden over de toekomst. Minimaal zestig procent van de bewoners moest de enquête invullen en zestig procent van de inwoners moest voorstander zijn van vergunningen. Een meerderheid van de bewoners bleek tegen betaald parkeren in de wijk is. Alleen langs de Oude Vlijmenseweg en de Stanleystraat was een meerderheid voor, daar speelden ook de grootste problemen.