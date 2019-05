Den Bosch selecteert vijf aannemers voor nieuw theater

Versla­vings­kli­niek Kentra24 verhuist níet naar Den Bosch maar naar Vught

16:11 VUGHT - De verslavingskliniek Kentra24 van Novadic-Kentron verhuist niet naar de Rompertsebaan in Den Bosch maar uiterlijk in juli 2020 naar het hoofdkantoor in Vught. De huidige locatie aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode, het Damianenklooster, is definitief verkocht.