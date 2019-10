Den Bosch sluit zich aan bij Schuldhulproute; koningin Máxima is erbij

Handelsban­ken opent kantoren in plaats van ze te sluiten

9:14 Is het een witte raaf of een vreemde eend in de bijt? Feit is dat Handelsbanken het graag anders wil doen dan andere banken. Daar wijst alleen al de sticker op de voordeur van de nieuwste vestiging van Handelsbanken in Den Bosch op. Op die deur een waarschuwing voor mensen met eventueel snode plannen: ‘Attention, no cash in this bank’. Kantoordirecteur Nicole van Rijmenam van Handelsbanken aan het Julianaplein in Den Bosch glimlacht er om. ,,Inderdaad, er is hier geen geld. Ook daarin wijken wij misschien af van andere banken.”