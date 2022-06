Den Bosch steekt 5,4 miljoen euro in hotspot voor ict en data

Honderden euro's besparen met een simpel stripje: een rondje duurzaam wonen in de Brabanthal­len

DEN BOSCH - Je huis verduurzamen klinkt saai - en misschien is het dat ook wel - maar het kan in tijden van stijgende energieprijzen wel fijn zijn voor de portemonnee. Bij beurs Huis & Energie in de Brabanthallen blijken de mogelijkheden legio te zijn, maar de kennis van de verslaggever daarvan nihil.

