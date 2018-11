Den Bosch strenger voor organisatoren van evenementen

Ernstige botbreuken en gescheurde oorschelp: Rosmale­naar (40) ‘hevig bloedend’ achtergela­ten door vechters­baas

6:30 DEN BOSCH - Een bewoner van een flatgebouw aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen is vorige maand zonder enige aanleiding in elkaar geslagen in zijn appartement. De politie heeft de dader nog altijd niet kunnen vinden en liet daarom maandag in Bureau Brabant een reconstructie van de explosieve aanval zien.