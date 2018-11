Den Bosch tikt accommodatie Flik-Flak af

Het schuurt over Bossche woningbouw­plan­nen

22:20 DEN BOSCH – De Bossche politiek botste dinsdagavond over de woningbouwplannen en dan met name over de kansen voor woningzoekenden op een sociale huurwoning. De oppositie kwam er met verantwoordelijk wethouder Roy Geers maar niet uit, omdat deze in de ogen van een aantal partijen wel erg weinig empathie met deze groep had.