Den Bosch verdient ‘mooie plaats in de etalage’, maar wordt het niet te druk in de stad?

Inval tijdens illegale pokeravond vanwege kans op wapen in pand, in dezelfde woning werd eerder geschoten

28 juni DEN BOSCH - Inmiddels is meer duidelijk over de inval van een arrestatieteam zondagavond in een woning aan de Vierde Rompert in Den Bosch waarbij zes mensen bezig waren met illegaal pokeren. Er zouden wapens in het pand aanwezig zijn. Ook zou er in het pand sinds enkele maanden illegaal worden gepokerd.