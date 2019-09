Den Bosch verwelkomt 3FM Serious Request:The Lifeline

Verbrijzel­de oogkas, gebroken jukbeen en gebroken tand: vijf maanden celstraf

10:04 ROSMALEN - Een 25-jarige man uit Rosmalen, die in mei vorig jaar een bezoeker van het Truckfestival in Nederhemert zwaar mishandelde, is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot vijf maanden cel. Hij gaf het slachtoffer zo’n harde vuistslag in het gezicht, dat deze een verbrijzelde oogkas, een gebroken jukbeen en een gebroken tand opliep.