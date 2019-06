Den Bosch: vragen PVV over intimidatie Syrisch gezin in Boschveld zijn stigmatiserend

Schreeuw om hulp uit pastorie Boschveld

9:13 DEN BOSCH - ,,Waar moeten wij heen, gemeente help ons.’’ De gebruikers van de voormalige pastorie aan de Edisonstraat in de Bossche volkswijk Boschveld weten het even niet meer. Het gebouw moet tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw in Vlek 3, maar de tal van maatschappelijke initiatieven die van de pastorie gebruik maken zitten met de handen in het haar.