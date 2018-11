De wethouder reageerde op de kritiek uit de politiek dat het sinds het zo succesvolle Jeroen Boschjaar allemaal wel erg lang duurt voor er weer nieuwe ideeën en plannen zijn Den Bosch voor bezoekers aantrekkelijk te houden.

Dát er iets moet gebeuren staat voor de meeste politieke partijen wel vast, zo bleek gisteravond tijdens de commissie bedrijvigheid. Ook al omdat het gemor vanuit de stad steeds meer hoorbaar wordt, van commerciële partijen tot culturele instellingen. ,,Ik hoor vooral dat we tempo moeten maken, maar had het interessanter gevonden als de politiek kleur had bekend. We moeten niet zelfgenoegzaam zijn, de toeristen komen niet vanzelf naar Den Bosch. En al helemaal niet uit het buitenland, want daar kennen ze de stad niet eens’’, aldus Van der Geld.

De meeste partijen kwamen niet verder dan ambitie te tonen met het erfgoed: de vestingwerken, het vestingmuseum in het Kruithuis en de Linie 1629 over het beleg van Den Bosch. Met steeds weer de vraag; ,,Zijn er nieuwe plannen en wanneer kunnen we die verwachten?’’

Saneren VVV

Hans Kieft waagde zich er namens Leefbaar ’s-Hertogenbosch nog wel aan een stapje verder te kijken. ,,Blijven we zoeken en praten over het profiel van de stad? En wat voegt de VVV in de coördinatie dan nog toe? Die kost ons als gemeente nog het meeste geld. Wij pleiten niet voor opheffen, maar saneren hoeft geen verboden woord te zijn’’, aldus Kieft.

