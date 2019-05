Den Bosch wil fietspad langs Máximakanaal verder verharden

Rapport wijst AgriFood Capital op tekortko­min­gen

16:16 DEN BOSCH - De regionale samenwerking binnen AgriFood Capital in Noordoost-Brabant verloopt nog altijd stroef. Het samenspel tussen de organisatie, de overheid, het onderwijs en ondernemers in deze regio is onvoldoende. En politici van de 17 deelnemende gemeenten hebben geen overzicht over wat AgriFood Capital doet voor de regio.