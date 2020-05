Den Bosch wil méér dagjesmensen lokken: ‘Hier moet je willen zijn, ook in coronatijd’

Huiskamer Bij Katrien krijgt 30.000 euro van het Oranje Fonds; ‘Activitei­ten uitbreiden’

17:15 DEN BOSCH ,,Nu kunnen we nog meer mensen met elkaar verbinden.’’ Dat zegt Pieternel Kapteijns van Stichting Bij Katrien, in de wandelgangen de ‘huiskamer van de Bossche binnenstad’ genoemd, over het bedrag van 30.000 euro die de stichting krijgt van het Oranje Fonds. Het geld is bestemd voor de realisatie en uitbreiding van activiteiten in het pand Bank van Leening aan de Schilderstraat.