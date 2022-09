Den Bosch wil meer mensen bereiken met energietoeslag

Alles is er nog, na achttien jaar, behalve kunstschil­der én veelschrij­ver Leon Adriaans zelf

SINT-MICHIELSGESTEL - Van het ene op het andere moment in 2004 was hij er niet meer, Gestelaar Leon Adriaans. Hartstilstand. De werkplaats van de kunstenaar, paardenman, keuterboer en honkvaste zigeunerziel bleef sindsdien onaangeroerd. Minder bekend is dat hij ook schreef. Duizenden teksten liet hij na, en daar komt nu een boek van.

20 september