Den Bosch wil met Bibob criminele subsidieverzoeken onderscheppen

Emté en Brasserie Van Heinde sluiten 1 juni: Paleiskwar­tier krijgt Jumbo City met La Pla­ce-afdeling

13:52 Di 16 apr. Naast de Emté-supermarkt gaat ook Brasserie Van Heinde in het Paleiskwartier per 1 juni dicht. Daarmee verdwijnt het laatste restje van de experimentele versmarkt die ooit in het pand begon. De supermarkt en horecagelegenheid worden omgebouwd tot een Jumbo City, met daarbij een La Place-afdeling.