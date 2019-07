Den Bosch wint bijstandszaak over vier miljoen euro

Noord­oost-Bra­bant kan aan de slag met 17 miljoen voor techniekon­der­wijs

14:29 VEGHEL - Scholen en bedrijven in Noordoost-Brabant mogen zeventien miljoen euro steken in het verbeteren van techniekonderwijs. Minister Arie Slob maakte dit vandaag bekend. Het Brabantse project Sterk Techniekonderwijs in deze regio is goedgekeurd.