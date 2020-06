Den Bosch zaterdag op de barricades tegen racisme

Willem Leermakers is nu een zorgbe­stuur­der. ‘Maar ik vergader het liefst onderuit gezakt in de stoel’

8 juni DEN BOSCH - Het is nog maar 7 jaar geleden dat Willem Leermakers zijn vaste baan opzegde en als eenpitter startte met de ambulante begeleiding van jongeren met een autisme spectrum stoornis. Als snel bood hij in Den Bosch deze jongeren ook mogelijkheden om onder begeleiding de eerste stappen te zetten op weg naar zelfstandig wonen. Eerst aan de Zuid-Willemsvaart, niet lang daarna aan het Muntelbolwerk, in een voormalig bordeel dat al zo’n vijf jaar leeg stond.