Den Bosch zegt Asfaltnu de wacht aan: hoge boete mogelijk als uitstoot benzeen niet omlaag gaat

Asfaltcen­tra­le Den Bosch doet ‘uiterste best’ en test, maar veel blijft (nog) onzeker

4 juni DEN BOSCH - Asfaltcentrale AsfaltNu in Den Bosch heeft de gemeenteraad in een brief bijgepraat over de stand van zaken rond de uitstoot van kankerverwekkende stoffen benzeen en PAK’s. We zijn er mee bezig, willen veel, maar veel is onzeker. Zo luidt de boodschap van het bedrijf aan de Veemarktkade, wat onder vuur ligt van omwonenden en de Bossche politiek.