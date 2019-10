‘Den Bosch zelfbewustere stad dankzij data’

DEN BOSCH - Wethouder Jan Hoskam wrijft zich in de handen dat Den Bosch ‘data-universiteit’ JADS binnen de stadsmuren heeft. ‘De stad is zelfbewuster van geworden’, zegt hij aan de vooravond van de tweede Bossche Dataweek.

Het was een voorzichtige start drie jaar geleden met 26 studenten voor de tweejarige masteropleiding Data Science & Entrepeneurschap. Een studiejaar later waren het er 62, weer een jaar later 142. Andere JADS-onderwijssoorten kennen een vergelijkbare ontwikkeling in studentenaantallen, zegt woordvoerster Els Oostveen.

Dataweek uitbreiden tot een festival

Quote We willen de Dataweek elk jaar uitbreiden tot een breed, toeganke­lijk festival Wethouder Jan Hoskam Onder de studenten ook veel buitenlanders die de stad een internationaler karakter geven. ,,En we zijn er zelfbewuster van geworden”, gelooft Hoskam. ,,Én bewuster van het grote belang van data in ons leven.” Om dat bewustzijn verder te vergroten, organiseert de gemeente een tweede Bossche Dataweek van 28 oktober tot en met 2 november. Met activiteiten voor overheden, bedrijven én inwoners. ,,We willen de Dataweek elk jaar uitbreiden tot een breed, toegankelijk festival”, zegt Hoskam.



JADS is ook een belangrijke voedingsbodem voor startende IT-bedrijfjes en samenwerking met bestaande bedrijven. In de visie van JADS moet kennis ook direct worden toegepast. Mede daarom werkt JADS intussen samen met 300 externe bedrijven. Er zijn ook een tiental bedrijven die zelf in het voormalige klooster zijn gaan zitten; ze huren daar als buren bedrijfsruimte en zitten zo dicht bij het vuur.

Tussen 25 en 30 startende bedrijfjes

JADS levert daarnaast nieuwe bedrijvigheid op. Er zijn in Mariënburg zelf tussen 25 en 30 startende bedrijfjes aanwezig, waarvan er 7 direct gestart zijn door studenten aan de masteropleiding. ,,We verwachten dat dit aantal verder groeit naarmate het aantal mensen met een diploma toeneemt”, zegt Els Oostveen.

Een van de initiatieven van JADS, in samenwerking met de Rabobank, is het project MKB-datalab. Daarmee kunnen bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf beter gebruik maken van relevante data. Met dit datalab worden inmiddels 100 kleinere bedrijven geholpen. Volgens Hoskam is het voor het ministerie van Economische Zaken zelfs een voorbeeld om landelijk te gaan toepassen.

Snelstgroeiende universitaire organisatie

JADS is één van de snelstgroeiende universitaire organisaties en vertegenwoordigt volgens de moeder-universiteiten inmiddels een waarde van 120 miljoen euro tot 2025. De behoefte aan de specifieke kennis die JADS genereert, is daarom voor TU Eindhoven en Tilburg University reden om er extra geld en menskracht in te steken.

Den Bosch wordt graag datastad genoemd weet ook Hoskam. Consequenties is dan wel dat ze zelf ook voorop loopt met gebruik van slimme data. ,,We kijken intern in toenemende mate of we er iets mee kunnen. Vanuit de gedachte: hebben een probleem, welke data is er en is daar een oplossing in te vinden.”