Den Bosch zet bomenkap in Van Zwietenpark door, bezwaren van tafel geveegd

Wie van bier houdt, kan ook van poëzie houden, dus is daar Hans Vlekbier en sonetten over gerstenat

11:30 Do 10 jan. Poëzie heeft al zo'n zware klank en sonnetten komen al helemaal uit de renaissance, zo ziet dichtliefhebber Marino van Liempt. Maar met een goed glas Hans Vlekbier in de hand moet een sonnettenkrans over dat gele gerstenat heel wat beter door te slikken zijn, is de gedachte achter een nieuwe middag in de kroeg, met dichtbundel.