Den Bosch zit in maag met gepimpte, grommende auto's: ‘Nagaan wat wel en niet kan’

Water als de blauwe draad door het leven: directeur Guïljo van Nuland vertrekt bij Brabant Water

11:24 Guïljo van Nuland was bijna 19 jaar algemeen directeur van het drinkwaterbedrijf Brabant Water. Hij vertrekt per 1 september. ,,We moeten leren om ons water als vriend, en niet als vijand te zien. Wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan.”