Den Bosch zoekt naar menselijke maat Participatiewet: ‘agent spelen willen we niet’

De Participatiewet is in 2015 ingevoerd. In de wet zijn een aantal ‘losse’ regelingen samengebracht om ervoor te zorgen dat iedereen een inkomen heeft. Ook als iemand niet in staat is om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De bijstand geldt als laatste vangnet. Bij de wet zijn strenge regels afgesproken voor het doorgeven van inkomsten en bijverdiensten. Ook moeten mensen hun best doen om werk te vinden.

Niet op nieuw kabinet wachten

Er is veel kritiek op de strenge uitvoering van de wet geweest, ook in de Bossche gemeenteraad. De verwachting is dat de wet in een nieuw kabinet versoepeld wordt. ,,Wij moeten als gemeente die wet uitvoeren, maar we willen geen agent spelen. Natuurlijk, echte fraudeurs moet je aanpakken.Maar vanaf het begin hebben we geprobeerd de wet waar mogelijk humaner en socialer toe te passen. De verwachting is dat de wet in een nieuw kabinet versoepeld wordt. Maar dat kan nog wel twee jaar duren en daar willen wij niet op wachten.”

Het Bossche college wil dus zelf al versoepelen, zegt Van Olden. Zo komen er alleen nog boetes als mensen ‘expres of met grove onachtzaamheid’ inkomsten niet doorgeven. Iemand die onbewust iets niet heeft doorgegeven krijgt dus geen boete meer.

Niet in grotere financiële problemen

Het college wil voorkomen dat mensen, door boetes of vorderingen, verder in de financiële problemen raken. Zo wordt voortaan de uitkering pas gestopt als zeker is dat mensen een betaalde baan houden. Bovendien krijgt iemand een half jaar begeleiding. Met mensen die ‘in de fout’ gaan wil het college meewerken aan een schuldenregeling als daardoor grote schulden worden voorkomen. Ook moet het mogelijk zijn kortingen op uitkeringen teniet te doen voor wie beterschap belooft: 'mensen die een positieve gedragsverandering hebben laten zien'.

Giften tot 1200 euro

Het bedrag dat mensen als gift mogen ontvangen wordt met 200 euro verhoogd tot 1200 euro per jaar. Daarmee geeft het college uitvoering aan de motie van de SP. SP-raadslid Ans Lokhoff is daar best blij mee, maar zet toch nog grote vraagtekens bij verdere versoepeling die het college verder voorstelt. ,,Papier is geduldig, de realiteit vaak anders. Ik ken iemand die eerder een forse schuld heeft opgebouwd, maar wordt die nu ook geholpen? Hopelijk gaat de gemeente ook oudere dossiers lichten en echt maatwerk toepassen. Want er zijn heel wat mensen met grote schulden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de afbetalingsregelingen van Weener XL redelijk zijn. De mensen wordt gelukkig niet het vel over de oren getrokken.”