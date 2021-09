Dennis dwong verdachte dodelijke steekpartij Den Bosch op knieën: ‘Kon hem niet laten gaan na wat ik had gezien’

Britse bevrijder Den Bosch James Godsell (101) overleden. Heroïsch bij sluisdeu­ren van kanaal

7 september DEN BOSCH - In zijn woonplaats Poole (Dorset, Zuid-Engeland) is James (Jim) Godsell overleden. Godsell was in 1944 gelegerd bij de 7e Royal Welch Fuseliers, onderdeel van de 158e Brigade van de 53e Welsh Divisie. Deze divisie was verantwoordelijk voor de bevrijding van Den Bosch in oktober 1944.