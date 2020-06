DePetrus luidt de noodklok; ontmoetingscentrum vraagt Vught om meer geld

In een brief doet de stichting een dringend beroep op het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. ,,Wij vragen het gemeentebestuur vóór 1 september van dit kalenderjaar met ons tot een structureel sluitende exploitatie van DePetrus te komen en wij vragen daar extra middelen voor", aldus het bestuur. ,,Alléén dan kunnen wij met vertrouwen de toekomst van dit fraaie ontmoetingscentrum tegemoet zien en zullen wij daarvoor de dagelijkse en de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen.”

Oplopende kosten

Bezoek overtreft verwachtingen

In de verbouwde rijksmonumentale Petruskerk zijn de bibliotheek, het Vughts Museum, Anders Bezig Zijn Vught, de Wereldwinkel, Welzijn Vught en de VVV gevestigd. Het aantal bezoekers van het ontmoetingscentrum overtreft volgens het stichtingsbestuur fors de verwachtingen maar dat heeft óók een keerzijde. In de oorspronkelijk financiële opzet ging men ervan uit dat alle noodzakelijke werkzaamheden (behalve schoonmaak) door vrijwilligers zou worden gedaan. Dat werkt niet. Volgens het bestuur zijn professionele krachten nodig om alles in goede banen te leiden.

Zo zorgt een betaalde coördinator 25 uur per week voor de externe verhuur en begeleiding en ondersteuning van meer dan vijftig vrijwilligers. ,,En zijn conciërges noodzakelijk voor met name de ontvangst van gasten tijdens de avonduren en voor diverse hand- en spandiensten bij incidentele en andere bijeenkomsten, aangevuld met onderhoudswerk, klein schoonmaakwerk en het bieden van ondersteuning aan bezoekers.”

Warmtepomp leidt tot geluidsoverlast

Gesprekken met de eigenaren van de kerk (DePetrus B.V.) over vroegtijdige verlenging van het lopende huurcontract en een huurverlaging bleken niet succesvol. De stichting betaalt jaarlijks zo'n 100.000 euro op jaarbasis. Per 1 september 2021 loopt dat op naar ruim 110.000 euro per jaar. ,,De meest voor de hand liggende optie is dan ook dat de bijdrage van de gemeente wordt aangepast. Uitgaande van onze concept begroting voor 2021 zou dat een verhoging zijn met minimaal 35.000 euro per jaar.”