DePetrus Vught wil meer geld; bestuur dreigt op te stappen

De stichting wil meer subsidie van de gemeente Vught. In plaats van jaarlijks 100.000 euro, minimaal 135.000 euro. De gedwongen ‘coronasluiting’ maar vooral ook de oplopende kosten voor beheer, waaronder energie en -schoonmaakkosten, leiden volgens het bestuur tot financiële problemen. Die problemen werden donderdagavond tijdens een raadsinformatie-avond in het ontmoetingscentrum toegelicht.

De stichting voorspelde bij de opening ruim twee jaar geleden al financiële problemen. ,,We willen niet met een vinger wijzen maar we werden geconfronteerd met een begroting die niet te doen was en waarbij met een aantal zaken zoals afschrijvingen en vervangingen geen rekening is gehouden. Daarover hebben we vanaf het begin al zitten zeuren”, aldus Jan Slegers, voorzitter van de stichting. ,,Nu trekken we een streep en vinden het niet langer verantwoord om zo nog door te gaan. We willen uitzicht op een gezonde exploitatie en het gewoon voor de komende vijf jaar goed regelen.”

In DePetrus zijn de bibliotheek, het Vughts Museum, Anders Bezig Zijn Vught, de Wereldwinkel, Welzijn Vught en de VVV gevestigd. De verbouwde kerk trekt veel volk, uit binnen- en buitenland. ,,Totaal al zo'n 350.000", aldus Slegers. ,,Dat zijn er 4411 per week. Ik geloof niet dat er in Vught een instantie is die dat haalt.”

Penningmeester Peter Hordijk liet weten dat alles wat er in DePetrus moet gebeuren duur is en dat daarvoor geld moet worden gereserveerd. ,,Als we een lampje moeten vervangen, moeten we een steiger bouwen of een hoogwerker laten komen", schetste hij.

Ook liet het bestuur weten er alles aan te hebben gedaan om zelf een oplossing te vinden maar dat dat niet is gelukt. ,,Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd ‘organiseer meer feesten voor meer inkomsten’ maar we zijn primair een ontmoetingscentrum en kunnen het niet verkopen dat we voor ons publiek de tent moeten sluiten.”

Veel kritische vragen werden er niet gesteld. Peter van Kampen van het CDA wilde weten of er niet nog ergens fondsen of subsidies te halen zijn of dat er misschien toch mogelijkheden zijn voor entreeheffing van het Vughts museum. ,,Of een vrijblijvende bijdrage”, aldus Bregje Peijnenburg van Gemeentebelangen. ,,Er zijn veel mensen die DePetrus een warm hart toedragen.”

Ook sponsoren of een professional mee laten kijken naar de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren kwamen voorbij. ,,Realiseert iedereen zich wel dat die extra inkomsten belangrijk zijn voor de toekomst en belangen of rechten van de zittende huurders misschien heroverwogen moeten worden?”, stelde Van Kampen ter discussie.

