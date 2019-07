Derde verdachte opgepakt voor schietincident Rosmalen: 24-jarige Bosschenaar

Jonge kinderen in Vught en Sint-Michiels­ges­tel het vaakst naar de crèche

12:14 VUGHT/SINT-MICHIELSGESTEL - Jonge kinderen (0 tot 4 jaar) gaan in Brabant het vaakst naar de kinderopvang in Vught en Sint-Michielsgestel. Ook in Den Bosch gaan er veel kinderen voor de basisschoolleeftijd regelmatig naar de crèche: van de twintig grootste gemeentes in ons land staat Den Bosch op een derde plek.