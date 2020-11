Dertig maanden cel geëist voor Vughtse vegan streaker die eendenslachterij in brand stak: ‘Ik ben te ver gegaan’

De Vughtenaar meldde zichzelf als de brandstichter. Hij zou op 28 mei dit jaar brand hebben gesticht bij de eendenslachterij Duck-To Tomassen in Ermelo. Drie trailers en een vrachtwagen gingen in vlammen op en een weeghok raakte beschadigd. Ten tijde van de brand moest een aantal woningen in de nabijheid van de slachterij worden ontruimd.