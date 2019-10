Dertigduizend vierkante meter zonnepanelen op alle bajesdaken; ook van de PI Vught

Inbraak in verzegeld drugspand aan de Esscheweg in Vught; hennep­gruis aangetrof­fen

14:21 VUGHT - In het verzegelde drugspand aan de Esscheweg in Vught is ingebroken en hennepgruis aangetroffen. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft aangifte gedaan van het misdrijf. Het pand is opnieuw verzegeld.