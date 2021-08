Dervis uit Den Bosch moet 24 uur per dag in de gaten worden gehouden; ‘Marjolein? Die mag nog wel acht jaar blijven!’

ZOMERSERIEDEN BOSCH - Een luisterend oor, hulp bij medicatie of met het aankleden. Ziek zijn is lastig, zeker in tijden van corona, maar gelukkig zijn de helden van de thuiszorg er.