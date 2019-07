Deur naar archief over kampbeulen van Vught op een kier

INTERVIEW Boevenra­dar voorspelt: zonnig, met hoge kans op inbraak

6:57 TILBURG - Het is geen buien- maar een boevenradar, de InbraakBarometer die verzekeraar Interpolis vandaag naar buiten brengt. Het digitale programma voorspelt het risico op inbraken in verschillende postcodegebieden tot wel vijf dagen vooruit. Iedereen kan de barometer gratis raadplegen op de website of app van SlimThuis.