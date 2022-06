Deze boeren van de toekomst voelen zich tegengewerkt en weggepest, toch willen ze nog steeds dolgraag aan de bak

Man uit cel nadat drugs werden gevonden in zijn huis en schuur: ‘Wegens zwaarwegen­de persoonlij­ke omstandig­he­den’

DEN BOSCH - De Bosschenaar (50) die vorige week woensdag werd aangehouden nadat drugs werden gevonden in zijn woning en schuur aan de Schanswetering is in vrijheid gesteld. Dat is gebeurd nadat hij werd voorgeleid bij de rechter-commissaris.

23 juni