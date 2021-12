Deze joodse componisten zijn er niet meer, maar hun muziek leeft

WSD wil met negen lokale plannen nóg meer mensen aan het werk helpen

BOXTEL - Het sociaal ontwikkelbedrijf WSD in Boxtel heeft met haar negen samenwerkende gemeenten in de regio rond Boxtel lokale plannen uitgewerkt. Daarmee gaat WSD de komende jaren nóg meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de maatschappij en kans bieden op werk.

