Deze maand voorzichtig hamer en beitel in het Huis van Bosch, eind 2021 is museumwoning klaar

De begane grond wordt ingericht als ontvangstruimte waar bezoekers informatie kunnen krijgen over het toeristische aanbod in Den Bosch. In de kelder komt het multimediaal archief over Bosch. Op de zolder kunnen presentaties gegeven worden.



Voor de exploitatie betaalt het JBAC de komende tien jaar 37.500 euro huur per jaar. JBAC en de inmiddels opgeheven stichting Jheronimus Bosch 500 betalen in totaal zo’n 500.000 euro voor de inrichting van het pand. De gemeente kocht het woonhuis in 2016 voor 730.000 euro.