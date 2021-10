Deze sensoren in Den Bosch weten wanneer er aan de weg moet worden gewerkt

DEN BOSCH - Gaten, scheuren of véél te veel vrachtverkeer? Slimme sensoren meten deze dingen in het Bossche wegennetwerk in de toekomst. Zo zou Den Bosch in de toekomst wellicht tijdig in kunnen schatten wanneer er aan de weg moet worden gewerkt. Handig, zo’n staaltje data.

Data, cijfers, technologie? Wat betekent al deze data voor het leven van de ‘gewone’ burger? Deze week was in Den Bosch de vierde editie van de Data Week NL en het evenement draait om innovaties die duidelijk maken wat data kan betekenen voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan producten die voor je kunnen denken of je ondersteunen bij dagelijkse behoeften. Met de Datastad Expo Route kun je via een app verschillende zien.

Dertig sensoren in de grond

Een zo’n ‘product’ is StreetSense en dat product kan zorgen voor goed begaanbare wegen in de gemeente Den Bosch. Niet heel onbelangrijk natuurlijk.

Verspreid over twintig locaties zijn er zo’n dertig sensoren van StreetSense in het asfalt geplaatst. ,,Het staat nog in de kinderschoenen en het hoofddoel nu is om te onderzoeken wat de meerwaarde is van wegdeksensoren. En dit willen we vergelijken met traditionele meetapparatuur", zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch.

Temperatuur wegdek bepalen

De sensoren verzamelen en registreren elke tien minuten data. Deze data gaat naar een digitaal dashboard zodat aan de hand daarvan actie kan ondernomen worden. Op dit moment is de data al op verschillende manier gebruikt, zegt de gemeente. ,,We houden zich op het aantal auto’s op de wegen en tijdens de hittegolf van vorig jaar hebben we in augustus de wegdektemperatuur bekeken", zegt de woordvoerder.

,,En in februari van dit jaar konden we in het kader van gladheidsbestrijding de temperatuur en toestand van het wegdek bepalen. Daarnaast gebruiken we de data ook voor studiedoeleinden. Studenten maken zo kennis met sensordata.”

Motors, auto’s of vrachtauto’s?

Maar in de toekomst zouden er nog meer toepassingsmogelijkheden onderzocht kunnen worden. ,,Onderscheid maken in voertuigcategorieën bijvoorbeeld. Rijden er motors, auto's of vrachtauto's? Daarnaast zou je kunnen kijken of snelheidsmeting en wachtrijdetectie mogelijk is. En er zou ook onderzocht kunnen worden of de sensoren bruikbaar zijn voor wegdekonderhoud.”

Volgens de gemeente heeft StreetSense in ieder geval al één groot voordeel. ,,Voor hetzelfde geld kunnen meer permanente meetpunten maken in vergelijking met traditionele meetapparatuur. En kunnen we dus een breder beeld van het wegennet vormen.”