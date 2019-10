DHL in Den Bosch blijft open, geen verhuizing naar nieuwbouw in Zaltbommel

Extra voorstel­ling Bossche Komeedie met ’Rooie Rôze of Sperziebôôntjes?’

14:09 DEN BOSCH - De Bossche Komeedie brengt op donderdag 24 oktober in Perron-3 in Rosmalen een extra voorstelling van ’Rooie Rôze of Sperziebôôntjes?’ Het blijspel met voorstellingen in de Speeldoos in Vught en Perron-3 later deze maand zijn uitverkocht.